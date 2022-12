Kosovo: Vucic, chiediamo il rilascio di tutti i serbi arrestati nel nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Belgrado chiede il rilascio di tutti i serbi arrestati nel nord del Kosovo. Lo ha detto il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ripreso dall'agenzia di stampa "Fonet". Vucic non ha voluto spiegare nello specifico le decisioni adottate dal Consiglio di sicurezza nazionale serbo domenica sera, ma alla domanda se Belgrado cercherà dei modi per allentare la tensione, ha risposto "assolutamente". Il capo dello Stato serbo, oltre al rilascio di tutti i serbi arrestati e "trattenuti con accuse inventate", ha chiesto anche il ritiro della polizia kosovara dal nord del Kosovo, "soprattutto uomini armati fino ai denti", in conformità con l'accordo mediato dall'Unione europea, che prevede che la polizia di Pristina possa stazionare nel nord del Kosovo solo con il consenso di uno dei sindaci serbi delle municipalità. La cosa non è possibile al momento, dopo che tutti i rappresentanti locali serbi hanno lasciato le istituzioni kosovare. Vucic ha quindi ribadito che nessuno dei serbi del Kosovo, "per nessun motivo", deve essere coinvolto in attacchi alla missioni Eulex e Kfor. Sabato, il presidente serbo aveva annunciato che Belgrado chiederà alla Kfor di inviare il proprio esercito e polizia in Kosovo in accordo con la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ma allo stesso tempo ha aggiunto di non credere che la stessa missione acconsentirà alla richiesta. (Seb)