Serbia: nuovo ambasciatore greco, Atene non cambierà posizione su Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia non cambierà la sua posizione sulla questione del riconoscimento del Kosovo. Lo ha annunciato il nuovo ambasciatore a Belgrado, Maria Levanti, durante la consegna delle credenziali al presidente serbo Aleksandar Vucic. Vucic e Levanti hanno espresso la speranza che lo sviluppo delle relazioni serbo-greche continui con reciproco vantaggio, con l'aspettativa che aumenti la cooperazione economica tra i due Paesi. Il presidente serbo ha affermato che Belgrado apprezza molto il sostegno di Atene in materia di integrità territoriale e sovranità e ha sottolineato l'importanza del coinvolgimento della Grecia nell'accelerazione del processo di integrazione europea del Paese balcanico. Nel mese di settembre il presidente serbo aveva affermato che i cinque Paesi dell'Ue che ancora non riconoscono il Kosovo (Grecia, Spagna, Slovacchia, Romania e Cipro) sarebbero stati sottoposti nel periodo a venire "a enormi pressioni". Lo stesso Vucic a tal proposito aveva confidato di "dubitare" che uno di questi Stati avrebbe potuto cambiare la propria posizione. Secondo fonti degli ambienti diplomatici raccolte dal quotidiano belgradese "Danas", il Paese in questione sarebbe la Grecia. (Seb)