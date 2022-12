Kosovo: chiesti 30 giorni di detenzione per ex agente serbo arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice della sezione speciale del tribunale di Pristina ha chiesto la detenzione fino a 30 giorni per Dejan Pantic, ex agente della polizia kosovara arrestato al valico amministrativo di Jarinje venerdì scorso dalla polizia del Kosovo. Lo riporta l'emittente "N1". L'avvocato di Pantic, Srdjan Mitrovic, ha dichiarato che la decisione è "contro la legge" e ha chiesto che l'uomo sia rilasciato o che sia posto agli arresti domiciliari, sostenendo che, sebbene sia malato di cuore, non ha ancora ricevuto terapie adeguate. La sua famiglia ha dichiarato di non aver più avuto alcuna informazione su di lui dal momento dell'arresto e ha aggiunto di essere preoccupata per le sue condizioni di salute. Pantic è stato arrestato venerdì dalla polizia del Kosovo al valico di Jarinje con l'accusa di aver partecipato ai disordini, all'organizzazione e al danneggiamento degli uffici delle commissioni elettorali municipali nel nord del Kosovo di qualche giorno fa. (Alt)