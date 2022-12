Balcani: Tajani, nuovo governo vuole essere protagonista nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo governo italiano vuole essere protagonista nei Balcani. L'Italia deve svolgere un ruolo importante per pacificare Kosovo e Serbia. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa alla fine del Consiglio Affari esteri di Bruxelles. "Abbiamo detto anche all'Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, che l'Italia vuole essere sempre a fianco dell'Unione europea, per contribuire in maniera determinante alla pacificazione dei Balcani", ha spiegato Tajani. "Sono in costante contatto con il presidente serbo Aleksandar Vucic e con il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, e al confine fra Kosovo e Serbia ci sono mille militari italiani", ha aggiunto Tajani. Nel corso del Consiglio tutti i ministri degli Esteri Ue hanno ribadito che "bisogna calmare le acque e che non devono esserci iniziative unilaterali, né da una parte, né dall'altra. Deve prevalere il buon senso la stabilità". L'obiettivo, ha proseguito, "è arrivare a un tavolo di pace che concluda questa vicenda e stabilizzi la situazione in tutti i Balcani". L'Italia organizzerà due eventi dedicati ai Balcani, ha fatto sapere il ministro nel corso dell'intervento. Il primo sarà a Roma, all'inizio del prossimo anno. Il secondo, probabilmente, "nel sud del nostro Paese, con Macedonia del Nord, Bulgaria, Albania e Italia sul famoso corridoio 8, per far sì che si possa procedere anche in questa direzione, collegandolo magari al piano europeo sulla rotta balcanica, del quale abbiamo discusso ieri con Ursula von der Leyen", ha concluso Tajani. (Beb)