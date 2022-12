Ue: dal Consiglio Affari esteri nuove sanzioni a Iran e passi in avanti su misure contro Russia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presente a Bruxelles anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha ribadito ai giornalisti la volontà e la necessità di impegnarsi, assieme agli omologhi europei, in una strategia a breve, medio e lungo termine per l'Africa. "Ieri c'è stata una riunione convocata dalla presidente della Commissione Ue, con tutti i ministri degli Esteri europei, su un pacchetto di investimenti che dovrebbe garantire fino a 150 miliardi per l'Africa", ha detto. "È necessario intervenire sul continente africano non con una nuova colonizzazione, ma con un progetto che abbia anche una visione africana, per favorire la collaborazione e la crescita del continente", ha aggiunto il ministro. Inoltre, ha spiegato ancora Tajani, il governo vuole essere protagonista nella regione dei Balcani. "L'Italia deve svolgere un ruolo importante per pacificare Kosovo e Serbia. Abbiamo detto all'Alto rappresentante Ue Josep Borrell che vogliamo essere sempre a fianco dell'Unione europea, per contribuire in maniera determinante alla pacificazione dei Balcani", ha spiegato Tajani. L'obiettivo, ha concluso, "è arrivare a un tavolo di pace che concluda questa vicenda e stabilizzi la situazione in tutti i Balcani". (segue) (Beb)