Balcani: Meloni, stabilizzazione regionale è priorità per l'Italia e l'Europa intera

- La stabilizzazione dei Balcani occidentali è una priorità per l’Italia e l’intera Europa. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera dei deputati in vista del Consiglio europeo del 15 dicembre 2022. “Una prospettiva credibile di adesione è la prospettiva migliore per tenerli ancorati all’Europa. È questa la posizione italiana espressa al vertice di Tirana”, ha detto Meloni. “Occorre mantenere lo spirito emerso dai processi negoziali con Macedonia del Nord e Albania. Se c’è un’esigenza comune nei Balcani occidentali è quella dell’integrazione europea e c’è una grande domanda d’Italia, una domanda che dobbiamo saper cogliere per rendere l’Italia più centrale in Europa”, ha detto Meloni. “La concessione dello status di candidato Ue alla Bosnia sarebbe un segnale” in questo senso, ha aggiunto. Meloni ha ringraziato le truppe italiane impegnate nella missione Kfor in Kosovo, in particolare in questi momenti di tensione nel nord. “Invitiamo le parti (Serbia e Kosovo) a evitare azioni unilaterali e rispettare gli accordi vigenti”, ha detto Meloni. (Res)