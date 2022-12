Kosovo: consegnate medicine a missione Eulex per ex agente serbo arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai membri della missione dell'Unione europea in Kosovo, Eulex, sono state consegnate le medicine destinate all'ex agente della polizia kosovara Dejan Pantic, arrestato il 10 dicembre al valico di Jarinje. Lo riporta l'agenzia di stampa serba "Fonet", secondo cui i membri della stessa missione hanno il compito di recapitarle alla struttura speciale vicino a Jarinje, dove è rinchiuso l'uomo sotto trattamento perché gravemente malato di cuore. Secondo il ministro degli Interni kosovaro Dzheljalj Sveclja, Pantic è stato arrestato poiché "ha organizzato un attacco terroristico nei locali della Commissione elettorale centrale a nord di Mitrovica ed è accusato di atti terroristici e attacco all'ordine costituzionale". Secondo il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Petar Petkovic, si tratterebbe invece di "un uomo innocente tenuto rinchiuso solo perché ha nome e cognome serbi". Ieri il giudice della sezione speciale del tribunale di Pristina ha chiesto la detenzione fino a 30 giorni per Pantic. L'arresto dell'ex agente di polizia è il motivo per cui i serbi nel nord del Kosovo hanno deciso di erigere negli ultimi giorni le barricate. (Seb)