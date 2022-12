Energia: Cattaneo (FI), sbloccare progetti rinnovabili, Italia diventi hub gas mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci stiamo muovendo nella direzione giusta e con determinazione. L’obiettivo è sbloccare i progetti di energie rinnovabili e farlo alla svelta. Non e’ un problema di soldi o di fondi di investimento, i privati non vedono l’ora di investire nel green perche’ va di moda ma ci vogliono dei tempi”. E’ quanto dichiara Alessandro Cattaneo, capogruppo di Forza Italia alla Camera, intervenendo a Sky economia. Sulle rinnovabili “nel mondo non c’è qualcuno più avanti di noi, ma un paese manifatturiero che ha bisogno di tanta energia non può vivere solo con le rinnovabili e la semplificazione che siamo arrivati tardi perchè abbiamo creduto negli idrocarburi è falsa”. (segue) (Rin)