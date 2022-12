Energia: Cattaneo (FI), sbloccare progetti rinnovabili, Italia diventi hub gas mediterraneo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In ambito nucleare - aggiunge - qualcuno ha voluto dismettere la filiera italiana, e’ stato buttato via un patrimonio con scelte ideologiche con due referendum fatti sull’onda emotiva dei disastri di Chernobyl e Fukushima. Dobbiamo tornare a essere tra i primi nella ricerca e nel nucleare e dire la verita’, che nella fase di transizione abbiamo ancora bisogno delle fonti fossili. L’Ue indica che per la transizione servono nucleare o gas, siccome il primo non lo abbiamo dobbiamo essere un hub per il gas e la configurazione di avamposto sul Mediterraneo può diventare una opportunità”. Per il parlamentare “ora dobbiamo investire e pianificare e sarà possibile perchè abbiamo un ministro, Pichetto Fratin, che ha una logica industriale e meno ideologica”. (Rin)