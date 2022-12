Farnesina: Tajani, Balcani tornino luogo di interesse prioritario per nostra politica estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia deve recuperare i Balcani come "luogo di interesse prioritario" della propria politica estera, una zona la cui stabilità è strategica per l'intero continente.. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di una audizione alle commissioni riunite Esteri di Camera e Senato sulle linee programmatiche del suo dicastero. "Il governo ritiene che i Balcani debbano essere un aspetto prioritario. Siamo favorevoli alla candidatura della Bosnia-Erzegovina a membro dell'Unione Europea, siamo favorevoli ad accelerare anche il processo di adesione di altri Paesi" della regione, per "impedire che i Balcani diventino luogo di influenza di Paesi che hanno interessi contrastanti con l'Italia e con l'Europa. La stabilità dei Balcani significa anche ridurre una presenza migratoria", anche verso la nostra frontiera orientale. (Res)