Italia-Egitto: Tajani, rimane centrale questione diritti umani e soluzione caso Regeni

- Nei rapporti con l'Egitto, l'Italia mantiene ferma la necessità che siano garantiti i diritti umani e che sia risolta la questione Regeni. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di una audizione alle commissioni riunite Esteri di Camera e Senato sulle linee programmatiche del suo dicastero. Nell'incontro con la controparte egiziana, ha detto Tajani, ho "ribadito quello che per noi rappresenta l'elemento fondamentale del rispetto dei diritti umani", così come "la questione Regeni. Vogliamo che si proceda nella direzione richiesta dal nostro Paese, per accertare la verità e condannare i colpevoli". Il ministro ha quindi detto di aver di riportato al Cairo la richiesta che Patrick Zaki possa "proseguire gli studi da noi". (Res)