Usa: commissione 6 gennaio si riunirà per ultima volta lunedì prossimo

- La commissione d’inchiesta sull’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021 si riunirà per l’ultima volta lunedì prossimo, e pubblicherà il suo rapporto conclusivo il 21 dicembre di quest’anno. Lo ha detto il presidente della commissione, il deputato democratico Bennie Thompson, parlando con i giornalisti. Il documento sarà approvato il 19 dicembre 2022, ma sarà diffuso al pubblico solo due giorni dopo. La commissione ha anche in programma di fare alcune segnalazioni al dipartimento della Giustizia, che poi valuterà eventuali accuse penali nei confronti delle personalità segnalate nel rapporto. (Was)