Usa: governatore Florida chiede istituzione di un gran giurì per indagare su vaccini anti-Covid

- Il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha chiesto di istituire un gran giurì per indagare sui “crimini e gli errori” che sarebbero stati commessi nello sviluppo e nella somministrazione dei vaccini contro il Covid-19 negli Stati Uniti. In una nota, l’ufficio del governatore ha annunciato “provvedimenti aggressivi” nel prossimo futuro, dopo che DeSantis ha partecipato ad una tavola rotonda “sugli effetti avversi dei vaccini a mRna”. Il governatore si è anche espresso favorevolmente alla possibilità di istituire un Comitato per l’integrità della salute pubblica solo per la Florida. “Il governo federale, insieme alle associazioni di medici e ad altri esperti, ha fatto in modo che ricevere il vaccino contro il Covid-19 sia percepito dalla popolazione come un obbligo morale, e non più come una scelta”, si legge nella petizione avanzata dall’ufficio di DeSantis, in cui il governatore ha anche affermato di non fidarsi dei Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc). (Was)