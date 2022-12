Libia: vicepremier Bujnah, Fezzan più stabile e sicuro con Saddam Haftar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione sud-occidentale libica del Fezzan è “più stabile e sicura” rispetto a un anno fa “grazie alla presenza delle forze di Saddam Haftar”, figlio del generale Khalifa Haftar, comandante dell’Esercito nazionale libico (Lna) basato nell’est. Lo ha dichiarato il vicepremier del Governo di unità nazionale della Libia (Gun) con delega per il sud, Ramadan Ahmed Bujnah, parlando ai giornalisti a margine della firma dell’accordo “La Pace è buona” per il rientro degli sfollati e la convivenza pacifica tra gli Aheli e i Tebu di Murzuq, città situata nel sud-ovest della Libia. L’intesa, firmata oggi a Roma, vede la mediazione dell’Italia e, in particolare, dell’organizzazione non governativa Ara Pacis Initiatives for Peace. “Io sono anzitutto un cittadino del Fezzan. Oggi voglio dire la verità ovvero che il Fezzan è più stabile e sicuro rispetto a un anno fa. Saddam Haftar è un personaggio militare molto forte: possiamo collaborare con lui per creare più stabilità per creare una forza militare più solida, lontano dalla divisione politica”, ha proseguito. “Il problema non è dei cittadini libici, ma dei politici libici perché ognuno lavora per i propri interessi personali. Il cittadino libico vuole stabilità, sicurezza e sviluppo economico: non gli interessa chi comanda”, ha aggiunto Bujnah dicendosi d'accordo sul fatto che le aziende turche lavorano in Libia "grazie alla sicurezza offerta da Haftar". Il politico del sud della Libia si è poi detto favorevole alle elezioni quanto prima, ma alle giuste condizioni di sicurezza. “Se facessero ora le elezioni in Libia sarebbe una tragedia: non c’è un garante per l’esito del voto”, ha spiegato il vicepremier. (Res)