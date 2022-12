Roma: strage Fidene, assessore Sanità Lazio "giornata triste per la scomparsa di Fabiana De Angelis"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È una giornata triste per la scomparsa di Fabiana De Angelis. Sono stato in contatto costante con i medici del Sant'Andrea e purtroppo non c'è stato nulla da fare nonostante tutte le manovre di rianimazione. Lo dichiara l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. "Mi stringo in un abbraccio al marito, ai figli e ai familiari tutti, mai avremmo voluto questa notizia. Esprimo tutto il cordoglio di medici e infermieri dell'azienda ospedaliera Sant'Andrea e dell'intero Servizio sanitario regionale", conclude .(Com)