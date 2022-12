Energia: Simson (Ue), su tetto a prezzo del gas accordo su molti aspetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri dell'Energia Ue sono d'accordo sulla maggior parte degli aspetti del meccanismo del tetto al prezzo del gas "ma abbiamo bisogno di più tempo per lavorare bene sulla questione delle soglie di attivazione". Lo ha detto la commissaria europea all'Energia, Kadri Simson, nel corso della conferenza stampa finale del Consiglio Energia straordinario di Bruxelles. "La proposta della Commissione prevede un intervento senza precedenti, un meccanismo necessario per affrontare una situazione senza precedenti", ha detto. "Sapevamo che non sarebbe stato facile raggiungere un accordo su questo tema, ma tutti oggi hanno dato prova di reale volontà di arrivare a un compromesso", ha aggiunto Simson. "Nonostante gli sforzi della presidenza ceca, ci sono ancora delle divergenze" sul punto delle soglie di prezzo che attiverebbe il meccanismo, ha proseguito la commissarie Ue. "Questo punto è aperto per le discussioni che avranno luogo il prossimo lunedì al consiglio Energia ordinario", ha concluso. (Beb)