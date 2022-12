Germania: ministra Difesa, compiti Nato possono essere assolti solo in misura limitata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate della Germania (Bundeswehr) possono assolvere i compiti della Nato soltanto in misura limitata. È quanto afferma la ministra della Difesa tedesca, Christine Lambrecht, in un rapporto classificato come confidenziale per la commissione Difesa del Bundestag. Come riferisce settimanale “Der Spiegel”, che ha visionato il documento, queste conclusioni contraddicono con forza quanto il governo federale ribadisce dall'inizio della guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina. Secondo l'esecutivo tedesco, infatti, la Bundeswehr è in grado di difendere sia la Germania sia l'Alleanza atlantica. Tuttavia, ora Lambrecht ammette che la prontezza operativa delle Forze armate tedesche per i compiti della Nato è fondamentalmente data, seppure “in parte con delle limitazioni”. Si tratta, per esempio, del rafforzamento del fianco orientale dell'Alleanza atlantica e del comando a rotazione della sua Forza congiunta di altissima prontezza della Nato (Vjtf), che la Germania assumerà nel 2023. Lambrecht sottolinea come il Paese rispetti “senza se e senza ma” gli impegni con la Nato e sia in grado di adempiervi “in maniera affidabile”. Allo stesso tempo, la ministra della Difesa tedesca segnala problemi della Bundeswehr, in particolare nell'equipaggiamento, che non possono essere risolti rapidamente. Un esempio è il contingente della Germania nel gruppo di battaglia che la Nato schiera in Lituania. In caso di emergenza, l'unità formata dagli Stati parte dell'Alleanza atlantica dovrebbe assumere le dimensioni di una brigata. Tuttavia, qui la Bundeswehr andrebbe incontro ai diversi limiti. L'esercito tedesco non può, infatti, fornire artiglieria “al momento” e si affida a quella degli alleati. Inoltre, i sistemi per la difesa aerea Patriot della Germania sono vincolati alla Vjtf e i reparti tedeschi sono carenti di apparecchiature radio digitali a prova di intercettazioni. (segue) (Geb)