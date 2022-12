Germania: ministra Difesa, compiti Nato possono essere assolti solo in misura limitata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bundeswehr affronta problemi analoghi nel gruppo di battaglia che la Nato ha costituito in Slovacchia a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Il contributo tedesco vede lo schieramento di Patriot. Tuttavia, Lambrecht avverte come il governo federale dovrà decidere presto su questo dispiegamento perché, al più tardi alla fine del 2023, i sistemi dovranno essere riportati in Germania per un aggiornamento che non tollera “ulteriori rinvii”. Intanto, le carenze della Bundeswehr riguardano anche il territorio della Germania, tra l'altro la difesa dello spazio aereo. In questo settore, stazioni radar, apparecchiature radio dell'aeronautica (Luftwaffe) e i software delle postazioni da combattimento presentano “in parte segni di invecchiamento significativi”. Questi sistemi possono operare, ma per il futuro ci si può aspettare “un aumento dei tassi di fallimento”. A ogni modo, a destare maggiore preoccupazione è il comando tedesco della Vjtf, dove si riscontrano in parte carenze “qualitative”. A causa dei ritardi in “importanti progetti IT”, la Bundeswehr può infatti “garantire” compiti di comando digitale “in misura limitata” e soddisfare “soltanto i requisiti minimi”. La situazione della difesa aerea è simile, poiché vi si riscontra “un significativo deficit di capacità”. A causa di tale carenza, è possibile garantire la risposta alle minacce nello spazio prossimo al terreno soltanto “in misura molto limitata”. Allo stesso tempo, la prontezza operativa dei reparti di sanità è ridotta all'equipaggiamento monouso a causa della mancanza di materiali. (segue) (Geb)