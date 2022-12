© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l'assessora al Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi presentano la Campagna di comunicazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti a Roma.Roma, Campidoglio (ore 11)- Il sindaco Roberto Gualtieri interviene alla Cerimonia della XXIV edizione del Premio Aacs 2022 promosso dall'Associazione Abitanti del Centro Storico di Roma.Roma, MiC – Sala Spadolini – via del Collegio Romano, 27 (ore 16:30)- Il sindaco Roberto Gualtieri partecipa al dibattito "Roma Locomotiva d'Italia", incontro organizzato dal quotidiano "Il Tempo" e dedicato agli eventi che nei prossimi anni cambieranno il volto della capitale, dal Giubileo alla candidatura per Expo 2030.Roma, palazzo Wedekind - piazza Colonna, 366 (ore 17:30) (segue) (Rer)