Iran: Tajani, "ferma condanna" a violazione diritti umani e a pena di morte

- Il governo italiano esprime la "più ferma condanna" su quanto sta accadendo in Iran e torna a chiedere "con tutta la forza possibile" la fine della pena di morte. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di una audizione alle commissioni riunite Esteri di Camera e Senato sulle linee programmatiche del suo dicastero. Il titolare della Farnesina ha ricordato di non aver confermato all'omologo iraniano l'invito fatto dal precedente governo a una visita in Italia, in ragione della "ferma condanna su tutto ciò che stava accadendo". Anche dopo la liberazione di Alessia Piperno, ha detto Tajani ringraziando tutti coloro che vi hanno contribuito, la situazione rimane da condannare. "Purtroppo ci sono tanti altri giovani condannati a morte", una pena che rappresenta "un punto di non ritorno. Abbiamo chiesto con tutta la forza possibile, anche ieri in occasione del Consiglio affari esteri, di interrompere le condanne a morte". Roma censura "ogni azione violenta per reprimere le manifestazioni delle donne, dei giovani iraniani che chiedono soltanto di avere libertà. La posizione del governo è netta chiara di condanna, ne parleremo anche con l'ambasciatore iraniano in Italia", quando avrà ricevuto le credenziali. (Res)