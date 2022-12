Roma: strage Fidene, vittime salgono a 4, morte cerebrale per donna ricoverata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' morta la quarta donna colpita nella sparatoria di domenica a Fidene, a Roma. Fabiana De Angelis di 57 anni è deceduta in serata all'ospedale Sant'Andrea. Lo annuncia la direzione sanitaria dell'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea. "In merito alla donna ricoverata l'11 dicembre scorso a seguito della sparatoria avvenuta a Fidene, gli accertamenti diagnostici effettuati in queste ore hanno evidenziato un quadro clinico irreversibile. È stata dichiarata la morte cerebrale della paziente. L'Azienda esprime il proprio sentito cordoglio alla famiglia", si legge nella nota. (Rer)