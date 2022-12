Usa: Blinken, nuova divisione del dipartimento di Stato dedicata alla sicurezza sanitaria globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha comunicato al Congresso di voler istituire una divisione dedicata alla sicurezza sanitaria globale all’interno del suo dipartimento. In una nota, il capo della diplomazia di Washington ha spiegato che “le pandemie che abbiamo vissuto hanno dimostrato che la sanità rappresenta un tema rilevante per la sicurezza nazionale: i virus non guardano ai confini tra Stati, e mettono in pericolo cittadini e comunità in tutto il mondo, minacciando anche la nostra economia e la nostra stabilità”. L’istituzione di una divisione dedicata, ha continuato, consentirà al dipartimento di Stato di attrezzarsi al meglio per fare fronte alle future minacce in materia di salute pubblica. (Was)