Libia: vicepremier Bujnah, Italia può e deve fare di più per stabilità e sicurezza

- L’Italia deve essere più coinvolta in Libia soprattutto alla luce degli storici rapporti bilaterali, giocando un grande ruolo per dare stabilità e sicurezza al Paese. Lo ha dichiarato il vicepremier del Governo di unità nazionale della Libia (Gun) con delega per il sud, Ramadan Ahmed Bujnah, parlando ai giornalisti a margine della firma dell’accordo “La Pace è buona” per il rientro degli sfollati e la convivenza pacifica tra gli Aheli e i Tebu di Murzuq, città situata nel sud-ovest della Libia. L’intesa, firmata oggi a Roma, vede la mediazione dell’Italia e, in particolare, dell’organizzazione non governativa Ara Pacis Initiatives for Peace. “La prima cosa che desideriamo è che l’Italia ci aiuti nel mantenere la sicurezza sulle frontiere del Fezzan, che sono porose. Dal Fezzan dipende la stabilità del Paese, soprattutto per quanto riguarda l’immigrazione e i traffici illegali”, ha dichiarato Bujnah. “La stabilità e la sicurezza in Libia inizia dal Fezzan, non dal nord della Libia”, ha aggiunto. “Molti Paesi concorrono per entrare in Libia. Perché l’Italia non è la prima per fare qualcosa per il Fezzan? Potrebbe avviare progetti economici e industriali, creando posti di lavoro e sicurezza”, ha affermato il vicepremier del governo di Tripoli. “Noi vediamo che la Turchia sta facendo molto per unire le Forze armate. Ma questo ce lo aspettavamo dall’Italia, che è un nostro vicino”, ha osservato il vicepremier libico, facendo riferimento al ruolo di Ankara e implicitamente all’accordo per la cooperazione militare siglato nel dicembre del 2019 a Istanbul dal governo turco e dall’allora esecutivo di Accordo nazionale guidato da Fayez al Sarraj. (Res)