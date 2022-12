Natale: Mennuni (Fd'I) a Gualtieri, il presepe in piazza del Campidoglio deve esserci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla piazza del Campidoglio c'era un bellissimo Presepe. Una tradizione del Natale fatto non solo di effimero, ma anche di significato simbolico. È stato sostituito da una bicicletta che pedalando illumina una stella su un albero. Così in una nota Lavinia Mennuni, senatore di Fratelli d'Italia. "Sicuramente la crisi energetica è seria, per questo è importante fare sforzi concreti, - aggiunge - quali quelli che stiamo compiendo con una manovra di bilancio che vada incontro a famiglie e imprese in questa fase di caro bollette e a limite anche realizzare una sorta di scultura che rammenti che si possa pedalare e creare energia senza sperpero. Ma il Natale è altro. Il Natale è la famiglia che si ritrova, soprattutto nei tempi di guerra e di crisi intorno al focolare. È con le splendide parole di una poesia di Alda Merini che vorrei rievocare il valore, il senso di solidarietà, la magia che il presepe costituisce quale fulcro della festività natalizia: ' Tu sei esemplare come la cometa e ti addormenti sopra quel presepe che indora a notte nascite divine'. Avere scelto di porre nella piazza centrale della Capitale d'Italia la bicicletta che pedalando illumina la stella al posto del Presepe fa scorgere mera produzione di luce, elemento sbiadito, che fa provare malinconia nel mostrare la piazza privata invece del presepe che per anni e anni ha indorato a notte nascite divine". (Com)