Difesa: precipita caccia Eurofighter vicino Trapani, in corso le ricerche del pilota

- Nel tardo pomeriggio di oggi un velivolo monoposto Eurofighter del 37mo stormo di Trapani, di rientro da una missione addestrativa, per cause al momento non note, è precipitato al suolo a circa 5 miglia a sud-est della base aerea di appartenenza. Lo rende noto l'Aeronautica militare in un comunicato, secondo cui un elicottero dell'82mo centro Sar è immediatamente decollato dalla base di Trapani per localizzare la zona precisa dell'impatto e per la ricerca del pilota. (Res)