Roma: De Priamo (Fd'I), Capitale è città della mobilità insostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di Agenzia Nova è uno dei capisaldi della società e della nostra democrazia" Andrea De Priamo

Capogruppo in Campidoglio

21 luglio 2021

- Il report annuale sullo stato della mobilità a Roma "offre ancora una volta un quadro indecoroso della Capitale. Tempi lunghissimi di attesa, ritardi nelle corse e infiniti tempi di percorrenza evidenziano un netto peggioramento della mobilità pubblica romana". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo. "Inoltre, lo scarso ricorso dei cittadini ai mezzi pubblici che il report evidenzia, mette in risalto la scarsa fiducia che il trasporto pubblico locale ottiene da parte dei romani. E tutto ciò, oltre agli evidenti disagi, non è certamente di aiuto al commercio soprattutto nei periodi di festa. E, mentre siamo ancora in attesa di vedere i miracoli promessi da Gualtieri in campagna elettorale, vediamo la città di Roma ancora una volta Capitale della mobilità insostenibile e dell'immobilismo amministrativo", conclude. (Com)