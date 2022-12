Turismo: M5s, Santanchè surreale su spiagge libere, Meloni la fermi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Meloni in poche settimane “ci sta abituando ad esternazioni surreali con cadenza giornaliera. Le parole odierne del ministro del Turismo Daniela Santanché però sono un mix di inopportunità politica e farsa. Secondo la ministra le poche spiagge libere andrebbero privatizzate perché sarebbero ormai territorio di conquista per i drogati. Rei, a suo dire, di ridurle a immondezzai”. Così in una nota i deputati del Movimento 5 stelle in commissione Attività produttive e i senatori in commissione Industria, agricoltura e turismo. “Ovviamente - sottolineano i parlamentari - la ministra si è guardata bene dal dire come dovrebbe avvenire questa privatizzazione. Resta però incredibile vedere la proprietaria di un noto stabilimento balneare sfruttare i suoi galloni di ministra per chiedere con assoluta nonchalance di rendere private tutte le spiagge. Ignara forse del fatto che quelle libere sono sempre meno in Italia, e che il fenomeno degli stabilimenti che occupano l'intero lido è soltanto nostrano”. (segue) (Rin)