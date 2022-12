Turismo: M5s, Santanchè surreale su spiagge libere, Meloni la fermi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parallelamente, però, il ministro “ha messo subito le mani avanti sulla road map delle gare previste dal Ddl Concorrenza, con cui la scorsa estate abbiamo messo fine a un regime di proroghe e storture che andava avanti da anni. Secondo lei - aggiungono i parlamentari - queste gare non potranno partire in tempi brevi: il mood è sin troppo chiaro, ed è quello di protrarre il circolo vizioso di clientelismo e ereditarietà delle concessioni che ha contraddistinto fino a ieri la gestione dei nostri demani. Non paga delle farneticazioni elencate davanti a Confesercenti sulle spiagge - sottolinea ancora il Movimento - la Santanché l'ha voluta sparare ancora più grossa dicendo che il reddito cittadinanza ha tolto 250 mila stagionali al settore turismo. Una mistificazione colossale, visto che l'Inps ha certificato che dal 2019, cioè dall'avvento del reddito, gli stagionali sono aumentati ogni anno e per questo 2022 se ne registrano 822 mila solo fino ad agosto, più dei 650 mila di tutto il 2018. Magari la Santanché si interroghi su quanto vengono pagati gli stagionali in Italia. Il turismo è uno dei fiori all'occhiello dell'economia italiana, e meriterebbe un approccio più serio: Meloni fermi subito la ministra”, concludono. (Rin)