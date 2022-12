Ue: ministro ceco Sikela, per tetto a prezzo del gas dobbiamo discutere solo di soglia attivazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'introduzione di un tetto al prezzo del gas rimane una discussione aperta all'interno dell'Ue solo sul livello di prezzi che attiverebbero il meccanismo. Lo ha detto Jozef Sikela, ministro ceco dell'Industria e del Commercio, nel corso della conferenza stampa finale del Consiglio Energia straordinario di Bruxelles. "Dobbiamo garantire che la situazione di agosto non si ripeta. Ci siamo quasi, ma ora dobbiamo rimanere insieme e mostrare che l'unità non sia una parola vuota, ma un valore fondante dell'Ue che tutti noi sottoscriviamo", ha dichiarato. (Com)