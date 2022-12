Ucraina: maggioranza incassa in Parlamento il via libera su risoluzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continuare a sostenere nelle diverse dimensioni l'Ucraina e i suoi cittadini e favorire ogni utile sforzo per una progressiva risoluzione del conflitto che possa giungere ad una pace rispettosa dell'integrità territoriale, sovranità ed indipendenza dell'Ucraina. Contribuire ad ogni utile impegno per proteggere la sicurezza degli approvvigionamenti alimentari nel quadro delle azioni intraprese dalle Nazioni unite con la 'Black sea grain initiative' e europea attraverso 'i corridoi di solidarietà' e facilitare le azioni a tutela della resilienza delle infrastrutture critiche". E' uno degli impegni chiesti al governo, contenuti nella risoluzione della maggioranza approvata oggi dall'Aula della Camera con 199 sì, 57 no e 86 astenuti, sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del del prossimo Consiglio europeo. Comunicazioni su cui domani si svolgerà il dibattito a palazzo Madama. Ad astenersi sono stati i deputati di Partito democratico ed Azione-Italia viva. Con un analogo meccanismo di astensione da parte degli esponenti della maggioranza, l'emiciclo ha approvato le risoluzioni di Pd e Terzo polo, da cui erano stati espunti alcuni impegni, come richiesto dall'esecutivo. Bocciate, invece, le risoluzioni di Movimento cinque stelle e di Alleanza Verdi e Sinistra. Spazio, poi, nel pomeriggio, sempre a Montecitorio, alla votazione sulle risoluzioni sulle comunicazioni del ministro della Difesa, Guido Crosetto, sugli aiuti militari all'Ucraina. Analogamente a quanto avvenuto in mattinata al Senato, l'Assemblea della Camera ha dato il via libera al testo con cui la maggioranza impegna l'esecutivo "a proseguire e intensificare in tutte le sedi appropriate l’azione diplomatica volta a conseguire una pace giusta e sostenibile nel rispetto delle norme di diritto internazionale, della sovranità e della integrità territoriale, a vantaggio della stabilità e della sicurezza internazionale; ad assicurare con tutte le iniziative necessarie e possibili il supporto umanitario alla popolazione civile ucraina rimasta in patria e ai profughi in fuga dalla guerra; a sostenere, coerentemente con quanto concordato in ambito Nato e Unione europea nonché nei consessi internazionali di cui l’Italia fa parte, le autorità governative dell’Ucraina anche attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, così come stabilito dall’articolo 1 del decreto legge 2 dicembre 2022, numero 185; a proseguire un percorso volto a mantenere un costante dialogo con il Parlamento tramite comunicazioni alle Camere all'esito di sviluppi emersi in consessi internazionali, ovvero in aggiornamento rispetto alle future iniziative diplomatiche che verranno intraprese". Approvate anche le risoluzioni di Partito democratico e di Azione-Italia viva, su cui il governo aveva espresso parere favorevole, come a palazzo Madama. Respinte, infine, le risoluzioni di Movimento cinque stelle e di Alleanza Verdi e Sinistra. (Rin)