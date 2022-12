Perù: proteste antigovernative, Boluarte chiede "calma" e promette di anticipare il voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Perù, Dina Boluarte, ha lanciato un nuovo appello alla "calma" e promesso, nei limiti delle sue possibilità, di anticipare ulteriormente le elezioni generali, una delle richieste portate avanti dai sostenitori dell'ex presidente, Pedro Castillo. "Voglio fare un appello ai miei fratelli e sorelle di tutto il Perù. Calmiamoci, per favore", ha detto Boluarte in un discorso ai media locali. "Ho dato indicazioni alla polizia nazionale di non usare nessuna arma letale, neanche i proiettili di gomma", ha proseguito la presidente nelle ore in cui aumentano le critiche anche nei confronti dell'operato delle forze di sicurezza. "Ho parlato con la pubblica accusa perché dia alla procura il potere di identificare gli agenti che si trovassero a ordinare questo tipo di azioni sulle proteste"!, ha aggiunto. Boluarte ha ricordato di aver già lanciato la proposta di anticipare le elezioni generali, così come chiesto da buona parte dei manifestanti. "Ho detto che le anticiperemo, anche se seguendo il calendario, che n on decido io, ma il Parlamento". La presidente sta parlato di un incontro con la commissione Affari costituzionali per "accorciare i tempi" del decreto: "Questo governo è un governo di transizione, per invitare alla calma, al dialogo e al lavoro condiviso", ha aggiunto. (segue) (Brb)