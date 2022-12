Perù: proteste antigovernative, Boluarte chiede "calma" e promette di anticipare il voto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In mattinata, Arequipa era stata inserita dal ministro della Difesa, Alberto Otarola, nella lista delle regioni in cui vige lo stato di emergenza. Una misura che più che portare le Forze armate in strada, è presa per "proteggere i beni privati e pubblici e garantire la percorribilità delle vie pubbliche", ha detto il ministro. L'intera zona risulta fortemente isolata dal resto del paese, vuoi per le occupazioni delle principali arterie stradali, vuoi per la paralisi creata all'aeroporto Alfredo Rodriguez Ballon di Arequipa. In precedenza, la compagnia aerea Latam Airlines ha cancellato i voli da e per la regione di Cusco dopo le proteste registrate anche in prossimità dell'aeroporto internazionale Alejandro Velasco Astete. (segue) (Brb)