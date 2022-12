© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo sul "tesoretto" parlamentare per la legge di Bilancio "devono averlo raggiunto nel metaverso, perché in questa realtà non si è arrivati a nessun accordo. La gestione da parte del presidente della Commissione Bilancio finora si è solo caratterizzata da infiniti ritardi nel partecipare alle riunioni, poco altro". Lo dichiara il deputato Luigi Marattin, capogruppo del Terzo polo in commissione Bilancio. (Rin)