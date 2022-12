Migranti: vicepremier libico Bujnah, Italia ed Europa chiamate a sostenere Paesi d'origine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia potrebbe giocare un ruolo più grande con i Paesi europei e creare una cassa di sviluppo per l’Africa per sostenere i Paesi di origine dei migranti. Lo ha dichiarato il vicepremier del Governo di unità nazionale della Libia (Gun) con delega per il sud, Ramadan Ahmed Bujnah, parlando ai giornalisti a margine della firma dell’accordo “La Pace è buona” per il rientro degli sfollati e la convivenza pacifica tra gli Aheli e i Tebu di Murzuq, città situata nel sud-ovest della Libia. L’intesa, firmata oggi a Roma, vede la mediazione dell’Italia e, in particolare, dell’organizzazione non governativa Ara Pacis Initiatives for Peace. "L'Italia ha tanti problemi e questo è un problema grave", ha affermato il vicepremier libico, spiegando: "Il problema dell’immigrazione è perché lasciano il loro Paese? Perché cercano una vita migliore. Perché non facciamo dei progetti nei loro Paesi per consentire a queste persone di restare? Tutte le spese che si spendono per la sicurezza, per gli immigrati e per tutto quello che sta accadendo è una grande cifra, che potrebbe essere spesa nei Paesi di origine per dare sviluppo". "Nessuno parte se vi è stabilità, lavoro e sviluppo. Quello che spinge queste persone a partire è il desiderio di una vita migliore. Sacrificano le loro vite per i loro figli e le loro famiglie", ha continuato. "I Paesi che hanno problemi con l'immigrazione clandestina fanno progetti. La Libia è un Paese di transito come l’Italia. I migranti cercano qualsiasi strada e quelli respinti, poi, ripartono nuovamente", ha affermato Bujnah, riferendo anche che "ora le condizioni nei centri di detenzione sono decisamente migliori".(Res)