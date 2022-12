Ue: ministro ceco Sikela, lunedì accordo possibile su tetto al prezzo del gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo sull'introduzione di un tetto al prezzo del gas potrebbe essere raggiunto lunedì. Lo ha detto Jozef Sikela, ministro ceco dell'Industria e del Commercio, nel corso della conferenza stampa finale del Consiglio Energia straordinario di Bruxelles. "C'è una buona sensazione, possiamo metterci d'accordo sulla cifra definitiva che attiverà il meccanismo di correzione del mercato", ha detto. "Come ho detto, è un equilibrio molto fragile, è la prima volta che proviamo a intervenire nei mercati globali e quello che stiamo cercando di fare è trovare la giusta dimensione", ha aggiunto. Il ministro ceco ha poi spiegato che il tema è delicato e che alcuni Paesi ritengono che se il meccanismo fosse sbagliato, potrebbe causare "un problema più grande di quello che vogliamo evitare". "Altri Paesi vogliono consultare meglio gli esperti per valutare il livello di attivazione", ha dichiarato. "Penso che avremmo tempo sufficiente per completare le discussione e arrivare a una proposta che potrà godere di ampio sostegno lunedì", ha concluso. (Beb)