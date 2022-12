Germania: ministra Difesa, compiti Nato possono essere assolti solo in misura limitata (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Lambrecht, i problemi rimontano ai tagli a cui il bilancio della difesa è stato sottoposto per anni, tali da non poter essere risolti “con un tratto di penna” né con il fondo speciale da 100 miliardi di euro per la Bundeswehr. Secondo l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), per la modernizzazione dello strumento militare della Germania è necessaria “una gestione realistica delle aspettative” e non si possono promettere rapidi successi. Allo stesso tempo, il capo di Stato maggiore della Difesa tedesco, il generale Eberhard Zorn, segnala la necessità di un “cambiamento fondamentale dei requisiti di prontezza operativa delle intere Forze armate, qualitativo e quantitativo”. Al riguardo, il generale osserva che, in passato, soltanto singole unità speciali erano operative per le missioni all'estero. In futuro, dovrà essere pronta al combattimento l'intera Bundeswehr. In questa prospettiva, il fondo speciale colmerà soltanto “le prime lacune”. Secondo Zorn, per la modernizzazione completa delle Forze armate tedesche nel lungo periodo, sarà invece necessario aumentare il bilancio della difesa. (Geb)