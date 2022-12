Sociale: a Roma in otto campi attrezzati vivono quasi 2.300 persone (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia l'assessora non ha presentato un piano dettagliato, né un cronoprogramma, per il superamento dei campi attrezzati. Il piano, infatti, deve ancora essere elaborato, come conferma l'ordine del giorno di maggioranza approvato a termine del consiglio straordinario. "Non è chiaro come pianifichiamo l'uscita dai campi e quindi la loro chiusura. Abbiamo bisogno di un piano casa, perché far uscire le persone dai campi significa sistemarle in alloggi. Avrei voluto avere contezza di questo dall'assessore al Patrimonio. E avrei voluto capire, dall'assessora alla Scuola, che tipo di supporto è previsto per i ragazzi al di fuori delle lezioni in aula, se fanno i compiti quando rientrano nei campi", ha detto la capogruppo di Azione in Campidoglio, Flavia De Gregorio. "Non avremmo voluto sentire dati sull'etnia, ma una programmazione su come far uscire da una certa situazione persone in una condizione di forte povertà", ha sottolineato. (segue) (Rer)