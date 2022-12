Sociale: a Roma in otto campi attrezzati vivono quasi 2.300 persone (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il consigliere capitolino di Fd'I, Federico Rocca, va ricordato che "i campi a Roma vengono istituzionalizzati dal sindaco Rutelli nel 1994, una volta per tutte inquadriamo il problema e non ce la prendiamo con Alemanno, Marino e Raggi", ha detto. "Solamente per il campo di Castel Romano di consumi idrici, nel 2019, abbiamo speso 64 mila euro, 469 mila euro per lo svuotamento delle vasche dei liquami, 300 mila per il campo La Barbuta, per la bonifica del campo La Cesarina 192 mila euro, per progetti di inclusione 140 mila euro e 70 mila euro. Il conto di Ama per i campi rom nel 2019 è di 853 mila euro: spese storiche che si ripetono nella città da 30 anni e che hanno portato a risultati irrisori", ha concluso Rocca. La seduta è terminata con l'approvazione di un ordine del giorno di maggioranza che, tra le altre cose, impegna il sindaco e la giunta "a monitorare l’elaborazione del nuovo piano" e "a recepire i contributi dei consiglieri e delle consigliere nella stesura del nuovo piano finalizzato al superamento degli insediamenti". (Rer)