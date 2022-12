Mes: Scerra (M5s), è il momento della verità, governo getti la maschera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il governo “non ci sono più alibi, sul Mes è arrivato il momento della verità". Lo afferma in una nota Filippo Scerra, deputato del Movimento 5 stelle e questore della Camera dei deputati. "Fa sorridere - aggiunge - che i sovranisti italiani si siano rifugiati dietro il pronunciamento della Corte costituzionale tedesca che però adesso si è espressa a favore della ratifica del Fondo Salva Stati mettendo fine al loro misero tentativo di prendere tempo. Cosa farà adesso il presidente Meloni? Terrà fede alla propria storica posizione o, come sottolineato oggi dal Presidente Conte, compirà l'ennesima giravolta ratificando la riforma del Trattato del Mes? Il tentativo di buttare la palla avanti e sperare è tristemente fallito, per il governo Meloni è il momento di gettare la maschera e prendere una decisione. Ne saranno capaci?", conclude Scerra. (Rin)