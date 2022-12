Ucraina: Foti (Fd'I), vergognosi attacchi a Crosetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono a dir poco vergognosi i tentativi di attribuire una fantomatica escalation militare in Ucraina all'attuale governo Meloni. Le parole con cui il deputato del M5s ha attaccato il ministro della Difesa Crosetto lasciano trapelare una totale ignoranza mista a ipocrisia. L'impegno del 2 per cento della Nato è stato ratificato nel 2014, in un vertice in Galles ed è stato ribadito in tutti i successivi summit Nato compresi quelli in cui ha partecipato Conte all'epoca dei due esecutivi da lui guidati, non certo quindi dal governo Meloni. Mentre l'accordo Tempest è stato firmato dall'allora ministro Trenta ai tempi del governo Conte I. Al di là delle ipocrisie pregne di malafede di certa opposizione, l'esecutivo Meloni continuerà a sostenere gli aggrediti e mai gli aggressori confermando la posizione atlantista dell'Italia". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. (Com)