Sanità: il progetto "Ambulatori Diffusi dell'Ats di Bergamo si estende a Case di comunità e App

- Si arricchisce di nuove funzionalità 'Ambulatori Diffusi', il progetto sperimentato positivamente dall'Ats di Bergamo per far fronte alla cronica carenza di medici di medicina generale. In pratica, se dallo scorso mese di agosto i cittadini rimasti senza medico di medicina generale hanno potuto prenotare un appuntamento o richiedere una prescrizione presso i medici di medicina generale o un pediatra disponibile sul territorio o rivolgendosi alla rete delle farmacie aderenti, da oggi lo possono fare anche tramite alcune Case di Comunità e una App dedicata. L'evoluzione di 'Ambulatori aperti' è stata presentata dal direttore generale dell'Ats orobica, Massimo Giupponi, e dall'assessore al Welfare, Guido Bertolaso. (segue) (Com)