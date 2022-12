Sanità: il progetto "Ambulatori Diffusi dell'Ats di Bergamo si estende a Case di comunità e App (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lasciamo ad altri le polemiche - ha detto Bertolaso - a noi addetti ai lavori interessa provare a risolvere i problemi; per questo ci rimbocchiamo le maniche e ci inventiamo qualcosa. Certo non risolveremo il problema della carenza dei medici di base, ma con tante gocce - come diceva madre Teresa - si risolvono tanti problemi e grazie al contributo di tutti e dei 128 medici che si sono dichiarati disponibili proviamo a dare delle risposte ai nostri cittadini". "Questo progetto - ha continuato - si svilupperà per gemmazione in tutte le altre realtà lombarde partendo da Pavia. L'app diventerà sicuramente un patrimonio della Regione, noi non imporremo nulla ai colleghi della medicina di base e chi vorrà partecipare sarà il benvenuto. Sono grato anche della disponibilità delle farmacie come già hanno fatto per le vaccinazioni". le linee guida del progetto prevedono l'adesione volontaria del MMG sulla base delle proprie disponibilità orarie; la possibilità di visitare nel proprio studio; la remunerazione a prestazione e non ad orario e l'eliminazione di molta burocrazia. (Com)