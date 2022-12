Energia: Rampelli (Fd’I), da Usa svolta su fusione nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Usa “confermano la svolta energetica sulla fusione nucleare”. È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia. “Morale: abbiamo fatto bene a non tornare sull'energia nucleare da fissione di cui saremmo stati la retroguardia a causa degli anni di inattività dal referendum del 1987; abbiamo fatto male e faremo sempre peggio se non saremo capaci, una volta verificata la credibilità della notizia scientifica, di investire i nostri istituti di ricerca del compito di concentrare tutto il lavoro su questo nuovo orizzonte. Il fatto che l'Italia non abbia centrali nucleari tradizionali può diventare in tempo reale da debolezza a punto di forza”, sottolinea Rampelli, che aggiunge: “Non dobbiamo perdere tempo sul problema della dismissione, decontaminazione di centinaia di reattori, abbiamo pochi residui della vecchia produzione energetica e tutti i requisiti della settima potenza più industrializzata del pianeta per affiancare gli Usa in questa svolta epocale. Il passaggio dalle fonti fossili inquinanti e climalteranti all'energia riprodotta da una stella in laboratorio. Case, fabbriche, autovetture, aeroplani potranno alimentarsi a zero emissioni di CO2. Un miracolo cui non possiamo non partecipare attivamente". (Rin)