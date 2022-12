Salute: Schillaci, impennata casi influenza, fragili e anziani si vaccinino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “C’è un impennata di casi di influenza: seguiamo l’evoluzione e continuiamo a consigliare alle persone fragili e agli anziani di vaccinarsi”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ospite di “Zona bianca” su Rete4. Il Natale alle porte sarà da affrontare “con responsabilità perché abbiamo da tutelare sopratutto le persone fragili ed anziane e per questo siamo partiti con una campagna di sensibilizzazione per la quarta dose del vaccino contro il Covid ma anche per quello contro l’influenza”, ha aggiunto il ministro. (Rin)