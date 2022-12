© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Io e tutto il governo non abbiamo mai messo in discussione l’importanza dei vicini nella battaglia contro il Covid e anche oggi sosteniamo la vaccinazione per anziani e persone fragili contro il Covid e contro l’influenza”. A dirlo il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel corso della registrazione di “Zona bianca” che andrà in onda questa sera su Rete4. (Rin)