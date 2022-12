Bosnia: disavanzo import-export prodotti in legno pari a 25,5 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bosnia Erzegovina continua a registrare un trend negativo per quanto riguarda l'import-export di prodotti della categoria assortimenti di legname forestale, legno grezzo, ma anche prodotti finiti. Secondo quanto riporta l'emittente "N1", il disavanzo nei primi undici mesi del 2022 sarebbe intorno ai 50 milioni di marchi convertibili (circa 25,5 milioni di euro) sebbene il Paese sia considerato il primo come ricchezza forestale (il 58 per cento del territorio) nei Balcani. L'importazione del legno in Bosnia Erzegovina avviene principalmente da Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Germania, Slovenia, Serbia e Austria, mentre più della metà di quello esportato va in Cina. I dati dell'Amministrazione delle imposte indirette di Sarajevo mostrano che quest'anno sono stati importati stuzzicadenti per milioni di marchi convertibili, la metà dalla lontana Cina. Nel Paese balcanico è in vigore dal mese di settembre il divieto temporaneo di esportazione di determinati assortimenti di legname forestale e prodotti in legno fino al 31 gennaio 2023. Pochi giorni fa il ministero del Commercio estero della Bosnia Erzegovina ha inviato al Consiglio dei ministri una proposta di modifica della suddetta decisione.(Seb)