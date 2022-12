Sicurezza: Capo polizia Giannini riceve Fiorino d'oro da sindaco Firenze per lotta a terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Prefetto Lamberto Giannini, Capo della Polizia, direttore generale della Pubblica sicurezza ha ricevuto dal sindaco di Firenze il Fiorino d’oro "per lo straordinario e costante impegno profuso nel contrasto all'eversione e al terrorismo interno e internazionale, per aver saputo alimentare, grazie ad apprezzate qualità personali e professionali, affinate all'interno di un curriculum d'eccellenza, in particolare nella gestione dei servizi di ordine pubblico, il sentimento di sicurezza e di fiducia dei cittadini verso le istituzioni". L'impegno profuso – riferisce una nota – nella sua carriera da poliziotto, dal Prefetto Lamberto Giannini, lo ha portato a ricevere, con questa motivazione, anche il massimo riconoscimento della città gigliata. Il Fiorino d'oro viene attribuito a Firenze alle personalità che si sono distinte attraverso la loro opera, dando lustro alle Istituzioni e rendendo un servizio alla comunità nazionale e internazionale. Per oltre 27 anni il Prefetto Lamberto Giannini è stato infatti impegnato nel contrasto all'eversione e al terrorismo interno ed internazionale, conseguendo importanti successi professionali. Tra questi spiccano gli arresti dei terroristi "rossi" che, con gli omicidi Biagi e D'Antona, avevano ripreso la lotta armata in Italia; le indagini nell'ambito della strage alla stazione di Bologna; quelle sull'omicidio della giornalista del Corriere della Sera Maria Grazia Cutuli, assassinata insieme ad altri tre suoi colleghi in Afghanistan; l'arresto nel 2005 a Roma di uno dei terroristi di Al Qaeda che nel luglio di quell'anno aveva tentato di farsi esplodere, con dei complici, nella metropolitana londinese; l'operazione che ha portato alla cattura, in Bolivia, del latitante Cesare Battisti. (segue) (Rin)