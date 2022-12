Sicurezza: Capo polizia Giannini riceve Fiorino d'oro da sindaco Firenze per lotta a terrorismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi anni, dapprima come direttore del Servizio Centrale Antiterrorismo, poi come responsabile della Polizia di Prevenzione è stato Presidente del Casa (Comitato di analisi strategica antiterrorismo), ha inoltre contribuito all'elaborazione della strategia nazionale di contrasto alla pressante minaccia del terrorismo di matrice radicale religiosa, occupandosi, in particolare, del fenomeno dei foreign fighters. A fronte di questo, il prestigioso conferimento era già stato deciso dal Sindaco Dario Nardella nell'ambito della tradizionale cerimonia fiorentina che ogni anno avviene il 24 giugno in occasione di San Giovanni e viene oggi conferito al Prefetto Giannini nell'ambito dell'evento legato al Percorso alla Memoria organizzato dalla Questura di Firenze in collaborazione con il Comune per ricordare le vittime delle stragi di mafia. Il Capo della Polizia, nel corso del suo intervento, dopo aver ricordato gli anni investigativi in Toscana che hanno consentito allo Stato di sconfiggere le cosiddette Nuove Brigate Rosse, ha voluto rimarcare l'emozione di ricevere questo premio che rappresenta un motivo di orgoglio per tutte le poliziotte e tutti i poliziotti italiani che con il loro lavoro quotidiano contribuiscono a far accrescere il sentimento di fiducia dei cittadini verso le istituzioni. (segue) (Rin)