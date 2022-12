Sicurezza: Capo polizia Giannini riceve Fiorino d'oro da sindaco Firenze per lotta a terrorismo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della cerimonia, la splendida cornice rinascimentale di piazza Signoria ha ospitato la Teca della Quarto Savona Quindici, la Fiat Croma blindata sulla quale persero il 23 maggio 1992 la vita gli uomini della Scorta del Magistrato antimafia Giovanni Falcone: Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. La Teca, che il Questore di Firenze Auriemma della provincia ha definito "Sacrario della Polizia di Stato", è stata mostrata alla cittadinanza nei pressi della Loggia dei Lanzi, a due passi dall'Accademia dei Georgofili sventrata nel maggio del '93 da un attentato esplosivo di stampo mafioso. Destinato a colpire il patrimonio artistico nazionale custodito negli Uffizi, il vile gesto costò la vita a cinque persone, tra le quali una bambina di appena 50 giorni. Sia il terrorismo che la mafia distruggono vigliaccamente vite e speranze, spazzando via anche la cultura e la storia di un popolo che ha costruito le sue fondamenta attraverso il sacrificio di uomini e donne. Tutti questi martiri hanno dato la vita per difendere ideali alla base della nostra democrazia. Tenere sempre vivo il loro ricordo, rende questi valori immortali anche agli occhi delle nuove generazioni alle quali il Questore ha voluto specificatamente rivolgere questo importante percorso, articolato anche attraverso una mostra fotografica che ripercorre alcune delle stragi palermitane oltre a quella fiorentina di via dei Georgofili. (Rin)