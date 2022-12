Usa: al Congresso proposta bipartisan per bandire TikTok a livello federale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un bipartisan di senatori e deputati statunitensi ha avanzato una proposta di legge per bandire il social network cinese TikTok a livello federale, a causa delle preoccupazioni per l’influenza esercitata dal governo di Pechino sulla piattaforma. La proposta è stata presentata dal senatore repubblicano Marco Rubio e da due deputati: il repubblicano Mike Gallagher e il democratico Raja Krishnamoorthi. Se approvata, la legge vieterebbe “qualsiasi operazione a tutte le società operanti nel settore dei social media e basate in Russia, in Cina e in altri Paesi che rappresentano una fonte di preoccupazione per gli Stati Uniti”. TikTok, controllato dalla società cinese ByteDance è da anni al centro di un acceso dibattito sui possibili rischi derivanti dalla possibilità per il governo di Pechino di accedere ai dati personali degli utenti. (Was)